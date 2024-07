Temporada de cruzeiros : três cidades do Litoral Norte confirmam novas escalas a partir de novembro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h23 ) ‌



A partir de novembro, o litoral norte de Santa Catarina se prepara para uma nova temporada de cruzeiros com a confirmação de novas escalas em três cidades da região. Este aumento nas rotas de cruzeiros promete impulsionar o turismo local e trazer mais visitantes para as belíssimas praias e atrações do litoral catarinense. Confira todos os detalhes sobre as novas escalas, os impactos esperados para a economia local e o que os turistas podem esperar dessa temporada.

