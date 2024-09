Tempo seco requer cuidados extras para realização de exercícios ao ar livre Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h06 ) ‌



As autoridades de saúde alertam sobre os cuidados necessários ao praticar exercícios físicos ao ar livre em Belo Horizonte devido à baixa umidade. A poluição na região está quase dez vezes acima do limite recomendado pela OMS. Para evitar complicações respiratórias, é aconselhável realizar atividades físicas fora dos horários de pico de calor e manter a hidratação adequada. Durante o exercício físico, o aumento do volume de ar inspirado pode causar ressecamento das vias aéreas e outros desconfortos. Com previsão de mais sol nos próximos dias, também é importante utilizar protetor solar.

