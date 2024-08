Tempo fechado em Navegantes: cancelamento de voos e impactos no aeroporto Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/08/2024 - 20h40 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h36 ) ‌



A neblina intensa está causando sérios problemas no Aeroporto Internacional de Navegantes, resultando no cancelamento de diversos voos. O tempo fechado e a visibilidade reduzida impactaram gravemente a operação do aeroporto, deixando muitos passageiros frustrados e sem alternativas imediatas. Acompanhe as últimas atualizações e entenda como a neblina está afetando a movimentação no aeroporto e a rotina dos viajantes.

