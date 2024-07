Tempo certo e cuidados na lavoura garantem boa produtividade da batata para produtor da região Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/07/2024 - 11h32 (Atualizado em 29/07/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A colheita da batata na região iniciada na semana passada revela um cenário de contrastes. Enquanto alguns produtores celebram uma safra abundante, outros amargam perdas consideráveis.

A dualidade da agricultura fica evidente neste momento, com a sorte sorrindo para quem acertou no manejo da cultura e frustrando aqueles que enfrentaram desafios como doenças e as cada vez mais imprevisíveis mudanças climáticas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=nZuiZaPr8Ms

👉 https://www.youtube.com/watch?v=wVfnsnhsItg

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=odUHmDkesK4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.