Tempestade tropical Debby chega à Geórgia (EUA) após deixar quatro mortos no estado da Flórida
06/08/2024 - 23h20 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h21 )



A tempestade tropical Debby chegou ao estado da Geórgia, nos Estados Unidos, após causar quatro mortes na Flórida. A previsão indica a possibilidade de inundações significativas para a região sudeste do país. Estima-se que as chuvas alcancem 64 milímetros. O fenômeno Debby entrou no país como furacão, mas foi reclassificado como tempestade tropical. Os ventos podem atingir velocidades de até 100 km por hora.

