Tempestade provoca ao menos 62 mortes na Espanha

Uma tempestade resultou em pelo menos 62 mortes na Espanha. A chuva começou no início da tarde de terça-feira (29) e causou devastação em Valência. Rios transbordaram e veículos foram arrastados pela enxurrada. Vários carros ficaram submersos e casas foram inundadas. O metrô também foi afetado. Durante o dia, os socorristas realizaram operações de salvamento contínuas. Oficiais do Corpo de Bombeiros encontraram as primeiras vítimas durante a noite. Um helicóptero foi utilizado para resgatar uma criança presa dentro de casa devido às enchentes. Bombeiros entraram na água para salvar um caminhoneiro ilhado e uma mulher com seu cachorro também foi resgatada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.