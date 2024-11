Tempestade causa estragos e alagamentos em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 08h34 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h53 ) twitter

A chuva intensa que atingiu Uberlândia na tarde de ontem causou significativos estragos em diversas regiões da cidade. Com ventos que ultrapassaram os setenta quilômetros por hora, o fenômeno foi acompanhado de uma precipitação de água que se estendeu das três às cinco e meia da tarde, deixando marcas visíveis em vários bairros. Segundo a Defesa Civil, a zona sul da cidade foi a única área que não recebeu chuva, enquanto o setor norte registrou a maior quantidade de precipitação, com 45 milímetros.

Ao todo, oito árvores caíram em diferentes bairros, incluindo Jaraguá, Daniel Fonseca, Osvaldo Rezende e Umuarama. Uma das árvores que tombou na Avenida Mato Grosso foi removida por moradores que se mobilizaram para retirar os galhos do passeio. Além disso, o Terminal Umuarama enfrentou alagamentos temporários em uma de suas plataformas, mas a administradora do local assegurou que não houve alterações no embarque e desembarque de passageiros.

Os ventos fortes causaram preocupação e ainda resultaram em seis chamados para o Corpo de Bombeiros, que permanece atento aos desdobramentos da situação. O Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido um alerta laranja de tempestade para o Sudeste brasileiro, o que ressalta a intensidade do fenômeno que afetou a cidade.

