Tempestade ameaça o clássico Palmeiras x Corinthians; veja o estado do gramado

Uma chuva torrencial no início da noite desta quinta (6) deixou a capital paulista em alerta. Uma das regiões afetadas foi a zona oeste, onde está localizado o estádio Allianz Parque. O jogo entre Palmeiras e Corinthians estava marcado para as 20h, mas teve o início adiado. Acompanhe as imagens do gramado.

