Temperaturas despencam em SC: Defesa Civil emite alerta para o frio intenso

Em várias cidades do estado, esta quinta-feira (27) foi marcada por uma acentuada queda nas temperaturas. E para o final de semana, que já está quase chegando, a previsão é de dias ainda mais frios. Por conta disso, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas com recomendações para a população se preparar para esse frio intenso. Entre as principais preocupações estão as doenças respiratórias, que podem se agravar com as baixas temperaturas. Confira agora na reportagem de Paulo Metling as medidas preventivas e os cuidados necessários para enfrentar o frio com segurança e manter a saúde em dia.

