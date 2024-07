Temperaturas baixas e chuva atingem o Sul e Sudeste do Brasil

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

As temperaturas mais baixas estão afetando o Sul e Sudeste do Brasil. Em São Paulo, a madrugada desta quarta (10) foi de muita chuva, com registro acima da média esperada para todo o mês de julho. A capital paulista atingiu um recorde de baixa temperatura para o ano de 2024, marcando 15,1 graus. O frio também se fez presente em cidades como Curitiba e Porto Alegre, com máximas na faixa dos 10 graus e geada em Santana do Livramento (RS).

