Temperatura pode continuar baixa e a população sente impacto do tempo frio
27/08/2024 - 16h53 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h52 )



A última segunda-feira de agosto (26) foi considerada até o momento a mais fria do ano. A máxima não passou de 18 graus e a sensação térmica chegou a 13. De acordo com especialistas as temperaturas podem permanecer baixas.

