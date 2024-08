Temperatura abaixo de zero é registrada na madrugada mais fria do ano em São Paulo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/08/2024 - 13h29 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h15 ) ‌



Confira nesta edição do JR 24 Horas: Temperatura abaixo de zero é registrada na madrugada mais fria do ano em São Paulo. E ainda: Rússia promove nova onda de ataques e deixa mortos na Ucrânia.

‌



