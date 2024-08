Temor de recessão nos EUA faz bolsas despencarem pelo mundo Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h31 ) ‌



O temor de uma recessão nos Estados Unidos fez as bolsas de valores despencarem na Ásia, na Oceania e na Europa. Em julho, o desemprego nos Estados Unidos alcançou o patamar mais alto em quase três anos. Isso já havia afetado o mercado na sexta-feira. Aqui no Brasil o Ibovespa também opera em baixa generalizada. Para falar sobre essa tensão no mercado, conversamos com o economista Ricardo Buso.

