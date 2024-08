"Tem pessoas que serão imortais", diz Adriane Galisteu sobre Silvio Santos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h02 ) ‌



A apresentadora Adriane Galisteu conversou com o Fala Brasil na manhã deste sábado (17) e repercutiu a morte de Silvio Santos, aos 93 anos. Galisteu falou sobre a tristeza pela despedida e comentou a relação do brasileiro com o comunicador. Ela ainda ressaltou: "Ele viveu a vida intensamente".

‌



