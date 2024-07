Tem funk no festival! grupo TAP, do Rio de Janeiro, se apresenta no Ver Mais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h12 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h40 ) ‌



O festival de dança em Joinville está mais animado com a apresentação especial do grupo TAP, diretamente do Rio de Janeiro. No programa Ver Mais, o grupo trouxe a energia contagiante do funk carioca, mostrando todo seu talento e ritmo. A performance do TAP é um dos destaques do festival, destacando-se pela mistura de dança e música que conquista o público. Prepare-se para uma exibição vibrante e cheia de ritmo, que promete agitar ainda mais o evento e trazer um toque especial ao festival. Não perca a chance de ver esse espetáculo único e energético!

