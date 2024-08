Tecnologia: cirurgia de coluna é feita com auxílio de robô Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/07/2024 - 10h06 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A primeira cirurgia de coluna com auxílio de um robô no Rio Grande do Sul foi realizada na capital. A tecnologia permite segurança e recuperação mais rápida ao paciente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.