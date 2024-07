Tecnologia ajuda na recuperação de vítimas de acidentes automobilísticos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/07/2024 - 13h36 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h40 ) ‌



Os acidentes automobilísticos, que causam cerca de 30 mil mortes por ano, estão entre as principais causas de óbitos no Brasil. Quem sobrevive a esse tipo de tragédia carrega marcas ao longo da vida. No entanto, há casos em que é possível reverter sequelas, e um grande reforço para isso é a tecnologia. Hoje, é possível a reconstrução da face, resgatando funções e restaurando aparências. Acompanhe na reportagem!

