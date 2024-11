Tecnologia a serviço da hotelaria: robôs fazem entregas de refeições | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 12h15 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os robôs já fazem parte do nosso cotidiano em algumas áreas, principalmente no setor de serviços. No Brasil, a tecnologia avança com a adoção de robôs em tarefas como entregas em hotéis. Um exemplo disso é o "robô mordomo", que realiza a entrega de refeições diretamente nos quartos. A operação é simples: o pedido é feito pelo cardápio do hotel, chega à cozinha, e o robô, equipado com um sistema inteligente que mapeia o ambiente, faz a entrega rapidamente, evitando obstáculos e buscando o melhor caminho.

Esse tipo de automação, embora ainda restrito a estabelecimentos com maior poder de investimento, demonstra o potencial de transformação no atendimento ao cliente. A implementação começou em abril deste ano, e o hotel precisou apenas adaptar seu elevador e sistema de telefonia para que o robô pudesse notificar os hóspedes quando o pedido chegasse. A tecnologia, vinda da China, é customizável e pode ser ajustada conforme a demanda do serviço.

Apesar de os robôs ainda serem uma novidade para muitos, seu uso no Brasil está se expandindo. No entanto, desafios como custos elevados, infraestrutura e regulamentações precisam ser enfrentados para que essa realidade se torne acessível a mais setores. A parceria entre homem e máquina está em constante evolução, e, no caso do "robô mordomo", sua função inicial já foi ampliada, mostrando que o mercado robótico é dinâmico e promete trazer mais inovações.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6FAg_hZNGZo

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=A-hge7NlM-A

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mKeWcx0LRnI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.