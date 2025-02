Técnicos do Cenipa recolhem possíveis informações e provas para investigação de queda de avião em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A queda de um avião em SP deixou duas pessoas mortas. O piloto Gustavo Medeiros e o advogado Márcio Louzada Carpena, que estava como passageiro da aeronave, não resistiram ao acidente. Bombeiros jogaram espuma no combustível do avião para conter as chamas sem provocar novas explosões. No local do acidente, técnicos do Cenipa recolheram possíveis informações e provas para investigar as causas da queda do avião.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.