Técnico de enfermagem é suspeito de fotografar paciente sem roupa em sala de cirurgia

Um técnico de enfermagem está sendo acusado por um médico de fotografar uma paciente sem roupa no Hospital Federal Cardoso Fontes em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, o funcionário teria tirado as fotos enquanto a paciente estava sedada na sala de cirurgia. A polícia civil já ouviu os depoimentos da vítima, do suspeito e testemunhas. O celular do técnico foi apreendido para perícia. O Ministério da Saúde informou que ele será demitido.

