Técnica de enfermagem precisa se esconder de ex-companheiro após ameaças e agressões

A técnica de enfermagem Fernanda e o socorrista Leandro se conheceram no trabalho salvando vidas e em apenas 4 meses de relacionamento, a mulher precisou se esconder dele. Leandro apareceu jogando pedras na casa de Fernanda após ela tentar terminar o relacionamento. A mulher tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro, porque quase foi morta por ele. As ameaças continuam e Fernanda está escondida, precisando de socorro. Durante as investigações, a equipe do Cidade Alerta fez a descoberta de que mais alguém precisou pedir socorro por causa dele.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.