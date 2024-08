Técnica antigeada: produtor congela pés de mirtilos no inverno Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h34 ) ‌



Os dias têm sido de temperaturas negativas em diferentes partes do estado. E no interior de Lagoa Vermelha, região norte, um produtor usa uma técnica diferente para esta época do ano. Ele deixa os pés de mirtilos completamente congelados justamente para não perder a produção com a geada que tem feito durante as madrugadas.

