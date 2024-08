Tecendo Emoções: o poder do crochê contra o câncer infantil em Uberaba | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h49 ) ‌



Em Uberaba, um grupo de cinco mulheres uniu suas habilidades e corações para criar um projeto especial: o "Tecendo Emoções". Através da arte do crochê, elas produzem bonecas coloridas e cheias de carinho, destinadas a crianças que enfrentam o tratamento contra o câncer.

Com linhas e agulhas, essas artesãs transformam fios em verdadeiras obras de arte, carregadas de positividade e esperança. Cada boneca é confeccionada com cuidado e atenção aos detalhes, buscando levar um sorriso e um abraço acolhedor para as crianças durante um período tão desafiador.

O projeto "Tecendo Emoções" vai além de simplesmente entregar um brinquedo. As bonecas se tornam companheiras fiéis, ajudando as crianças a lidar com as emoções e a enfrentar os desafios do tratamento. Elas são um símbolo de carinho, força e esperança, mostrando que mesmo em meio à doença, é possível encontrar alegria e beleza.

Ao doar as bonecas, as artesãs do "Tecendo Emoções" contribuem para melhorar a qualidade de vida das crianças com câncer, proporcionando momentos de conforto e distração durante o tratamento.

