TCU libera R$ 6 milhões para programa "Pé de Meia" Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/02/2025 - 22h32 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Contas da União liberou R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia, que estavam bloqueados porque não estavam previstos no orçamento. O TCU deu 120 dias para que o governo inclua os custos no orçamento ou defina outra fonte de financiamento. O Pé-de-Meia prevê o pagamento de até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio a estudantes da rede pública.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.