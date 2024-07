Taxa de condomínio equivale a 45% do salário mínimo

Aclr |Do canal Record News no YouTube

‌



A+

A-

Um levantamento mostrou que a média da taxa condominial no Brasil é de pouco mais de R$ 634, o que equivale a 45% do salário mínimo nacional. A sondagem foi realizada com mais de 3 mil condomínios de todos os estados brasileiros. E para falar mais sobre o assunto, conversamos com o Léo Mack, fundador da uCondo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.