Tati Minerato dança hit do Tchakabum no Acerte ou Caia! Aclr|Do canal RECORD no YouTube 01/12/2024 - 18h27 (Atualizado em 02/12/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após mandar Marcelo Menezes, vocalista do Tchakabum, para o buraco no 'Acerte ou Caia!', Tati Minerato dançou um trechinho do hit "Onda Onda (Olha a Onda)".

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

https://www.instagram.com/recordtvoficial/

‌



https://www.tiktok.com/@recordoficial

https://twitter.com/recordtvoficial

‌



https://www.threads.net/@recordoficial

https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

‌



https://www.kwai.com/@RecordOficial

https://www.facebook.com/recordtvoficial/

#RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.