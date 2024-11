Tanque de guerra e helicóptero: conheça as hospedagens inusitadas de uma fazenda no Reino Unido Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 21/10/2024 - 00h30 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h09 ) twitter

Já imaginou dormir em um tanque de guerra? E que tal passar uns dias em um helicóptero militar? O fazendeiro britânico Will Roughton transforma veículos militares em hospedagens, digamos, bastante originais. A ideia de oferecer experiências inusitadas ao público surgiu por causa de uma torre de controle militar instalada no meio da propriedade de Will. O Domingo Espetacular embarcou nessa viagem e visitou a fazenda no Reino Unido. Confira!

