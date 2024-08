Tamy Yamada se junta às entregas do Chineque da NDTV: onde Ela Está? Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h54 ) ‌



Hoje, a NDTV conta com uma nova parceira nas entregas do Chineque, a carismática Tamy Yamada, conhecida como a Rainha do Terminal. Ela está percorrendo a cidade para entregar presentes especiais, celebrando os dois anos de sucesso da rádio NDFM. Acompanhe ao vivo para ver onde Tamy está e como ela está participando dessa grande festa!

