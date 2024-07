Talento local: ballet da Casa da Cultura se apresenta no Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 17/07/2024 - 15h54 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h23 ) ‌



Descubra o talento local no Festival de Dança de Joinville com a emocionante apresentação do ballet da Casa da Cultura. Conheça a história por trás dessa performance inspiradora, que celebra a arte e o compromisso com a excelência na dança. Uma oportunidade única para apreciar o trabalho dos bailarinos e professores desta renomada instituição cultural.

