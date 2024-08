Talento de Franca: menino de 8 anos é selecionado em peneira do Cruzeiro Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h33 ) ‌



O Esporte Record traz agora a história do Christopher, de apenas 8 anos e natural de Franca. O garoto sonha em ser jogador de futebol e já foi selecionado em uma grande peneira do Cruzeiro, disputando uma vaga com jovens de todo o Brasil. No próximo mês, ele deve voltara Belo Horizonte para jogar nas categorias de base da Raposa.

