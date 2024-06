TAG DE CASAL (PARTE 02) l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Oi pessoal! Tudo bem? Mais uma vez, junto do @eduguedesoficial, trago para vocês mais uma parte da tag de casal no vídeo de hoje!

Ainda com as mesmas regrinhas: A produção vai fazer uma série de perguntas sobre relacionamento e temos de apontar qual de nós dois se encaixa melhor com a pergunta!

Gostaram do vídeo? Querem ver mais tags no canal? Deixem ai nos comentários! Também não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

Vamos ajudar o Rio Grande do Sul? Quem puder contribuir, entre no link da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-maior-campanha-solidaria-do-rs

