Tá no Ar Campinas - Prefeitura tapa buraco na Vila Perseu e promete sanar problema no Campo Grande 19/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h53 )

A Prefeitura Municipal de Campinas tapou um buraco no Bairro Vila Perseu e assumiu o compromisso de sanar um problema semelhante no Campo Grande. O repórter Fábio Oliveira tem todas as informações.

