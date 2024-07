Susto na BR-376: ônibus com 24 pessoas sofre incidente

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um ônibus que transportava 24 pessoas foi protagonista de um susto na BR-376. O incidente gerou grande preocupação entre os passageiros e a comunidade local. A Tribuna do Povo traz uma reportagem detalhada sobre o ocorrido, incluindo depoimentos dos envolvidos e informações sobre as circunstâncias do incidente. As causas do susto ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, que trabalham para garantir a segurança na rodovia. Acompanhe a matéria completa para entender melhor o que aconteceu e quais medidas estão sendo tomadas para evitar futuros incidentes na BR-376.

