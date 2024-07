Susto em obra de quadra esportiva de SJB

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

A estrutura da quadra de um complexo esportivo que estava em obras em Grussaí no município de São João da Barra, desmoronou e assustou os moradores. Não houve feridos no momento do incidente. A empresa responsável pelo serviço foi notificada.

