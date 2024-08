Susto em Chapecó: família recebe conta da Celesc no valor de R$ 40 mil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 09h25 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 ) ‌



Uma família em Chapecó foi surpreendida com uma conta de luz no valor de R$ 40 mil, um montante muito acima do esperado. A conta, emitida pela Celesc, causou grande preocupação e desespero, levando a família a buscar esclarecimentos. O repórter Geovan Petry está acompanhando o caso de perto e traz todas as informações ao vivo sobre a situação, incluindo os detalhes do incidente e as ações que estão sendo tomadas para resolver o problema. A Celesc já foi contatada para fornecer explicações e resolver a questão.

