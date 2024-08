Suspeitos tentam aplicar golpe com doações ao Rio Grande do Sul e são presos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h19 ) ‌



Dois suspeitos de aplicar golpes em desabrigados pelas enchentes do Rio Grande do Sul foram presos em São Paulo. A dupla criou um site para oferecer distribuição de água com caminhões-pipa em cidades gaúchas atingidas pelas enchentes, mas as entregas nunca aconteceram. Os golpistas foram presos hoje (20) na zona leste da capital paulista, em uma operação conjunta das polícias gaúcha e paulista.

