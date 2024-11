Suspeitos quebram vidro de kombi para tentar furtar veículo em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/10/2024 - 18h39 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h30 ) twitter

Crescem os furtos e arrombamentos de kombis em Belo Horizonte. O jornalismo da RECORD MINAS mostrou dois casos recentemente. Um no bairro Sagrada Família, na região leste, e outro no Céu Azul, em Venda Nova. Mais uma ocorrência foi registrada na região, desta vez no bairro Letícia. Suspeitos tentaram abrir a porta do veículo e acabaram quebrando um dos vidros. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

