Suspeitos de terem invadido o sistema do governo são presos Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/08/2024 - 18h30 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Federal prendeu hoje dois suspeitos de terem invadido o sistema integrado de administração financeira, o SIAFI, que é responsável por fazer os pagamentos do governo. O ataque foi registrado em abril deste ano e, de acordo com a corporação, o grupo furtou R$ 15 milhões dos cofres públicos. Um dos invasores estava em Belo Horizonte e o outro no Rio de Janeiro. Os agentes ainda buscam por um terceiro suspeito envolvido na invasão.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.