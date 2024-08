Suspeitos de roubar carga de vinho italiano são capturados Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 27/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h46 ) ‌



A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de roubar mais de 1,6 mil garrafas de vinhos italianos no Norte do estado. Os indivíduos teriam interceptado a carga do produto, que foi recuperada pelas autoridades. Felipe Bambace traz todos os detalhes sobre essa operação, incluindo como a ação foi realizada e o impacto do crime. Fique por dentro das últimas informações na nossa reportagem.

