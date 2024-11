Suspeitos de incêndios a ônibus em Uberlândia são liberados pela Polícia Civil | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 08h12 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h22 ) twitter

Dois homens detidos pela Polícia Militar durante uma batida policial no bairro Santa Rosa, em Uberlândia, foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil. Eles eram suspeitos de envolvimento em um homicídio e nos incêndios a ônibus que ocorreram no último fim de semana. A decisão de liberá-los ocorreu após o depoimento do motorista de um dos ônibus incendiados, que afirmou não reconhecer os detidos como autores dos crimes.

O motorista, que prestou depoimento por volta das 15h na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, relatou que conhecia um dos suspeitos como um morador de rua que costumava usar o transporte coletivo. Segundo ele, esse homem era tranquilo e não correspondia à descrição de quem o abordou no dia do incidente. Em relação ao outro suspeito, o motorista também afirmou que ele não se parecia com o agressor, que teria mais de 1,85m e marcas de espinha no rosto. Os detidos, por outro lado, têm cerca de 1,65m de altura.

A Polícia Militar havia prendido os dois homens com base na suposta identificação do motorista, mas o depoimento contradisse essa informação. Agora, a Polícia Civil vai buscar novas imagens que possam ajudar na identificação dos verdadeiros autores dos crimes.

