Suspeitos de furtar veículos no aeroporto de Viracopos são presos em Campinas (SP) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 30/07/2024 - 13h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Parte de uma quadrilha especializada em roubo e furto de carros foi presa em Campinas, no interior de São Paulo. Um dos menores apreendidos era o responsável por convencer outras pessoas a participar do esquema. Entre os detidos estão dois homens e dois adolescentes. Eles são suspeitos de furtar oito veículos em um estacionamento particular do Aeroporto Internacional de Viracopos no mês de junho.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.