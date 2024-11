Suspeito é preso após assaltar adolescente em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 14h42 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h47 ) twitter

Na manhã de hoje, por volta das 6h, um adolescente de 14 anos foi assaltado no bairro Custódio Pereira, em Uberlândia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de moto se aproximou do jovem, bloqueando seu caminho na calçada e anunciando o assalto. Sob ameaça, o adolescente foi obrigado a virar de costas, colocando as mãos na cabeça, enquanto o suspeito levava sua mochila com pertences pessoais, incluindo fones de ouvido e uma blusa de frio.

Após análise das imagens, a polícia identificou o homem, que foi encontrado no mesmo bairro e tentou fugir ao avistar a guarnição. Ao ser contido, ele confessou ter um comparsa que estaria com a moto usada no crime, mas se recusou a dar mais detalhes. Parte dos objetos do adolescente foi recuperada dentro da casa do suspeito, onde também foi apreendida uma réplica de arma. O homem foi preso e permanece à disposição das autoridades.

