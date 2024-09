Suspeito do ataque à Creche Cantinho Bom Pastor vai ser julgado nesta quinta-feira em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 10h23 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Às 8 horas da manhã desta quinta-feira (29) , inicia-se o aguardado júri popular do autor do ataque à Creche Cantinho Bom Pastor, ocorrido no ano passado em Blumenau. Este julgamento é um marco importante para a comunidade e para as famílias diretamente afetadas, como Jennifer Pabst e Regina Maia, mães das vítimas Bernardo e Larissa, respectivamente. O repórter Moisés Stuker está no fórum para trazer as primeiras atualizações sobre o andamento do processo e as expectativas em torno desse momento crucial. Acompanhe conosco a cobertura completa desse julgamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.