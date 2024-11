Suspeito de vender drogas por disque-entrega é preso em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 10h32 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Blumenau prendeu, em flagrante, um homem de 30 anos, conhecido como "empreendedor do tráfico". Ele estava sendo monitorado pelas autoridades e foi abordado quando saía de casa com três embalagens de fast-food, que na verdade continham kits de drogas, incluindo maconha prensada, skank, haxixe e materiais para consumo. As drogas eram vendidas através do sistema de "disque-entrega", onde o usuário recebia o pedido com o seu nome impresso na embalagem, acompanhado de todos os itens necessários para o consumo. Dentro da residência, a polícia encontrou cinco pés de maconha e outros materiais relacionados ao tráfico. A operação resultou em uma importante prisão na cidade, visando combater o tráfico de drogas e o uso de novas modalidades de distribuição.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.