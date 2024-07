Suspeito de vandalizar padaria da zona norte é ex funcionário: prejuízo passa dos 15 mil reais Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/07/2024 - 16h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h42 ) ‌



Na Zona Norte de Joinville, um homem entrou e vandalizou uma padaria, causando grandes danos ao estabelecimento. De acordo com o proprietário, o suspeito é um ex-funcionário, o que agrava a situação. A equipe da Tribuna do Povo foi até o local para cobrir o ocorrido e trazer detalhes sobre o impacto do vandalismo e a resposta do proprietário. Acompanhe a reportagem completa para entender as circunstâncias e as ações tomadas após o incidente.

