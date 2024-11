Suspeito de tentativa de assalto morre após perseguição e confronto com a polícia em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 28/10/2024 - 11h22 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h37 ) twitter

#RecordMinas

Um homem morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro São Geraldo, na região leste de Belo Horizonte. Ele e os comparsas são suspeitos de invadir uma loja no bairro Horto Florestal, na mesma região. Uma testemunha que presenciou o crime seguiu os ladrões e acionou a polícia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

