Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça (25) um dos envolvidos na tentativa de feminicídio que aconteceu no último dia 12 de junho, em um bar no bairro Marincek, Zona Norte de Ribeirão Preto. O homem preso pela Polícia é o ex-namorado da vítima, apontado como o principal suspeito do crime.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.