Suspeito de participar de ataque a carro-forte é preso após procurar atendimento médico em Valinhos
11/09/2024 - 15h51 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h42 )



A Polícia Civil segue investigando o ataque a um carro-forte nesta segunda (9) na Rodovia Cândido Portinari, região de Franca. A Polícia Militar de Valinhos, na região de Campinas, prendeu nesta quarta (11) um homem suspeito de envolvimento no crime. Segundo informações, o suspeito procurou atendimento em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Valinhos, com ferimentos graves no pé direito, parecidos com os de um disparo de arma de fogo. Ele relatou que havia sofrido um acidente no trabalho, porém, apresentou um documento falso de identificação.

