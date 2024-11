Suspeito de matar travesti Cacau é preso em Carmo do Paranaíba | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 09h47 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h46 ) twitter

A Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte da travesti Cacau, em Patos de Minas. O homem de 23 anos foi detido em Carmo do Paranaíba após uma denúncia anônima. Cacau foi encontrada no final de junho, amarrada e amordaçada, e a causa da morte foi estrangulamento. Segundo o delegado Luis Mauro, a motivação do crime seria uma combinação de homofobia e disputas relacionadas a drogas. Apesar das prisões, nenhum dos suspeitos confessou o assassinato, cada um atribuindo a culpa ao outro.

O suspeito foi identificado a partir de imagens de segurança, que mostram a vítima caminhando com dois homens na madrugada do crime. De acordo com a Polícia Militar, os três foram vistos entrando no estacionamento de um hospital, e apenas os dois homens saíram do local. Em depoimento, o suspeito afirmou que esteve com a vítima, mas negou envolvimento no homicídio, alegando que deixou o local antes da morte de Cacau.

Ambos os suspeitos foram encaminhados ao presídio Sebastião Satiro. O Ministério Público solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prazo para soltura, o que foi acatado pela Justiça. A investigação segue em andamento para esclarecer a participação dos envolvidos no crime.

