Suspeito de matar jovem em bar é preso em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas

Um homem de 22 anos foi preso na manhã de domingo, em Patos de Minas, suspeito de matar a tiros um jovem de 24 anos, proprietário de um bar no bairro Alto da Serra. O crime ocorreu na noite de sábado (19), na Rua Maurício Rocha de Oliveira, onde o estabelecimento também servia como residência da vítima. A Polícia Militar foi acionada e iniciou imediatamente as buscas pelo suspeito, que foi localizado na Avenida Afonso de Queiroz, no bairro Sebastião Amorim, e conduzido à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque aconteceu enquanto a vítima e sua esposa estavam em frente ao imóvel. A mulher relatou ter visto o criminoso se aproximar e, em seguida, correu para o quarto, deixando o marido no bar. Pouco depois, ouviu os disparos e encontrou o companheiro gravemente ferido. A vítima foi atingida por três tiros: um na mão, um no pescoço e outro na cabeça.

Familiares levaram o jovem até a Santa Casa de Misericórdia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Inicialmente, a esposa da vítima não reconheceu o atirador, mas posteriormente lembrou-se da identidade do suspeito, que foi identificado e preso pela Polícia Militar.

